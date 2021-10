Honderdjarige Annie uit Liempde vereeuwigd in tegel

Zo ook mevrouw Annie van Abeelen-Rongen. Zij werd op 30 december 2020 honderd jaar. Vanwege corona was het er nog niet van gekomen, maar zaterdag was het zover. Haar ‘eeuwtegel’ werd feestelijk onthuld tussen de kinderkopjes, vlak voor het voormalige gemeentehuis in het dorp.

‘Geestelijk vlijmscherp’

Buurman Dick de Lange is vol lof over Annie. ,,Fysiek wordt het wat minder, maar geestelijk is ze vlijmscherp. Ze maakt iedere dag alle puzzels in de krant en vanmorgen belde ze me nog op. Of ik toch wel aan de QR-code dacht vandaag?”