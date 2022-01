Hoofdgebouw Kentalis is niet geschikt voor sociale woningbouw

SINT-MICHIELSGESTEL - Het historische hoofdgebouw van Koninklijke Kentalis in Sint-Michielsgestel is niet geschikt voor sociale woningbouw. Wel voor onder meer wat duurdere appartementen (woon/zorg), eventueel een klein boetiekhotel en kantoorruimten. Dat blijkt uit een uitgebreide ontwikkelstudie die Kentalis liet uitvoeren.

Kentalis wil nog dit jaar het hoofdgebouw in de verkoop zetten, zodat het begin volgend jaar ook echt is verkocht aan een commerciële partij (ontwikkelaar). ,,Daarvoor willen we in april al een tender uitschrijven. Maar dan moet je wel goed in beeld brengen welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn voor dit historische gebouw. Daarnaast is studie gedaan naar de oost- en westflank van het grote Kentalis-terrein waar flinke delen van worden verkocht”, zegt voorzitter van de Raad van Bestuur van Kentalis Oscar Dekker.

Quote We wachten met de verkooppro­ce­du­re totdat de gemeente­raad haar mening heeft gegeven Oscar Dekker, Voorzitter raad van bestuur Koninklijke Kentalis

De onderzoekers van STEC brachten het woningbouwprogramma in beeld, Tarra keek naar de mogelijkheden voor het hoofdgebouw en Space Value (stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling) bracht alle bevindingen samen in de nieuwe ontwikkelstudie voor Kentalis. De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel mag daar in februari haar mening over geven. Dekker: ,,Daar wachten we op voordat we met de verkoopprocedure starten.”

Kansen voor mooie invulling

Oscar Dekker vervolgt: ,Het hoofdgebouw is een historisch gebouw. En dat is met alle hoge ruimten niet geschikt voor sociale woningbouw. Dat wordt dan veel te duur om het te verbouwen. Maar het gebouw biedt op allerlei manieren veel mogelijkheden. Met een klein hotel, kantoorruimten én denk ook aan units waar je zorgappartementen van kan maken. Er zijn kansen genoeg voor een mooie invulling.”

Het 'middenschip' van het hoofdgebouw van Kentalis aan de achterzijde.

Waterberging

De oostflank van het Kentalisterrein aan de Theerestraat kan volgens de ontwikkelstudie straks geen negen ‘woonvelden’ krijgen, maar wel vijf. Dekker: ,,Dat heeft vooral ook te maken met de Dommelvallei en de opgave voor waterberging in dit gebied. Daarom gaat de studie er nu vanuit dat er bijvoorbeeld appartementengebouwen kunnen komen. Daar is veel vraag naar. En daarmee hou je voldoende ruimte over voor waterberging rond die woonvelden. Misschien moet het terrein hier deels ook opgehoogd worden voor woningbouw.”

Een van de twee kapellen van het hoofdgebouw.

Bandbreedte

Aan de westflank ziet de studie meer ruimte voor grondgebonden woningen. ,,En dat hadden we hier ook al verwacht. Dus is dat minder verrassend. Er kunnen in het gehele plan tussen de 335 en 445 woningen komen staan, inclusief de appartementen. Die bandbreedte houdt de ontwikkelstudie aan omdat het nogal kan verschillen hoe het hoofdgebouw straks wordt ingevuld en hoe met name de oostflank wordt ingericht met woningbouw.”

Schakel

Kentalis heeft een flink deel van het hoofdgebouw inmiddels al leeg. Sandra Beuving, lid van de raad van bestuur van Kentalis: ,,Een deel van het personeel zit al in Utrecht en in het voormalige bankgebouw van de Rabobank in Gestel. Het gebouw De Schakel wordt de komende tijd gebruikt als ruimte waar we vergaderingen en bijeenkomsten kunnen houden en nog tijdelijk functies in kwijt kunnen.”

Het Compas gaat verdwijnen van het terrein van Kentalis.

Op de langere termijn wordt de Schakel ook van de nieuwe koper/ontwikkelaar. En de studie geeft aan dat dit gebouw eveneens geschikt is om er woonruimten van te maken. Ondertussen laat Kentails in Zaltbommel een nieuwe school bouwen voor de leerlingen die nu nog in Gestel naar de school Compas gaan. Dat gebouw wordt later gesloopt. ,,We werken in Zaltbommel samen met het Cambium College. De nieuwe school is inmiddels in aanbouw. Na dit schooljaar verhuizen we van Gestel naar Zaltbommel. Maar dan is de nieuwe school nog niet klaar. Dus moeten we met onze leerlingen nog één schooljaar in een tijdelijk onderkomen in Zaltbommel.”

Mooi gebied voor woningbouw

Wethouder Lianne van der Aa is blij dat Gestel samen met Kentalis optrekt en dat de ontwikkelstudie nu op tafel ligt. ,,Het is een uitgelezen kans nu Kentalis delen van hun terrein én het hoofdgebouw verkoopt. In dit gebied is een groot aantal woningen te realiseren. En dat kan echt een flinke kwaliteit krijgen in zo'n mooi gebied. Voor Gestel kunnen ontwikkelpartijen hier bouwen voor starters en senioren. Daarmee kunnen we voorzien in onze eigen woningbehoefte, maar ook voor een deel die voor de regio.”

Welwillend oor

Wat dat laatste betreft geeft Van der Aa aan: ,,We overschrijden de aantallen woningen die we mogen bouwen. Maar de provincie heeft een welwillend oor om mee te denken, zodat we ook voor de bredere regio woningaanbod kunnen realiseren hier. En jammer dat er geen sociale woningbouw in het hoofdgebouw kan. Maar daardoor willen we deze kans op ontwikkelingen rond Kentalis zeker niet laten schieten.”

Twintig-twintig

Wethouder Ed Mathijssen vult aan: ,,De gemeenteraad wilde voorheen twintig procent goedkope koop en twintig procent goedkope huur in dit gebied. Toen waren er 120 woningen in beeld. Nu veel meer. Dus kunnen we, ondanks dat het hoofdgebouw niet voor sociale woningbouw in aanmerking komt, toch nog wat meer sociale koop en huur verwachten met de bouw van veel meer woningen.”



