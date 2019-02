Hoor Ans Mathijsen uit Schijndel zingen, na haar dood verstomde het klassieke lied

Plaats Delict Saturday­night is in Brabant echt niet altijd keigezel­lig

3 februari Ruim twee jaar geleden plaatste Frank de Vetter een stukje op Facebook waarin hij lucht gaf aan de frustraties die zijn werk als politieman in West-Brabant met zich meebracht. Politieagenten kunnen het nooit goed doen, was de strekking van zijn betoog, dat goed was voor 44.000 omhooggestoken duimpjes. ‘Als ik ingrijp bij een vechtpartij, staan tientallen dronken of doorgesnoven idioten te schreeuwen dat ik een kankermongool ben’, schreef De Vetter onder meer.