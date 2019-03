Hoorzitting over herindeling Haaren belooft geen vuurwerk

VVD Haaren vindt het te donker in buitenge­bied

12:36 HAAREN - Het is te donker in het buitengebied van Haaren. Dat komt omdat de straatlantarens uit zijn gezet of kapot zijn. Inwoners klagen erover en terecht, stelde VVD-raadslid Peter Stark in de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond. Daarom wilde hij opheldering over deze kwestie van wethouder Martien Vromans (CDA, ruimtelijk beheer).