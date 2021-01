Hoppa, uit de Haagse hoge hoed werd ineens de ‘grote’ gemeente Sint-Michielsgestel getoverd

Water tappen uit sloten en beken later dan ooit weer helemaal vrijgege­ven

29 december BOXTEL/VUGHT - Het regende pijpestelen de afgelopen tijd, maar daardoor staat er nu wel weer genoeg water in sloten en beken volgens Waterschap De Dommel. Het verbod om dit water te gebruiken, wat nog gold voor een deel van het Dommelgebied, is daarom per 29 december opgeheven. Dat is later dan ooit.