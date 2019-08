Horeca en sportclubs vinden elkaar in Meierijstad

Een dj na een wedstrijd, een gouden bruiloft of een Oktoberfeest in de sportkantine. Het wil nog wel eens tot flinke discussies leiden tussen horecabazen en sportverenigingen. In Meierijstad behoren die discussies binnenkort tot het verleden als het goed is, want er ligt nu een gedragscode over wat wel en niet mag in sportkantines in deze gemeente. Dit convenant werd onlangs gesloten tussen de plaatselijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de Sportraad Meierijstad.