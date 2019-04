Horeca in Meierijstad botst met sportclubs

Het zit de horeca-exploitanten dwars dat er volgens hen te vaak bier wordt geschonken in sportkantines. De KHN vindt dat horecabedrijven in Meierijstad door de nieuwe algemene plaatselijke verordening (APV) ‘onevenredig benadeeld worden tegen gunste van paracommerciële instellingen', zo staat in de brief. De horecabond vindt ook dat de gemeente onvoldoende controleert bij paracommerciële organisaties, zoals dorpshuizen en sportkantines: ‘Dit leidt in onze gemeente tot een oneerlijk speelveld'.