Horeca zucht onder nóg strengere regels: ‘Het is puur overleven nu’

Het wordt opnieuw tobben in de restaurants en kroegen in de regio. Maar ook voor gemeenschapshuizen zoals de Litserborg in Den Dungen en 't Spectrum in Schijndel komt het nieuws van de strengere coronaregels van minister-president Rutte als een donderslag bij heldere hemel binnen. Er mogen nog maar 30 gasten binnen. En om negen uur 's avonds moet de deur dicht. Een uur later moet iedereen naar huis.