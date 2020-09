Horecabaas Wijnald had zelf corona: ‘Harde aanpak komt té laat’

Nog altijd kampt hij met de naweeën van Covid-19, exploitant Wijnald Koolen (52) van Tapperij & Eeterij D'n Dommel in Sint-Oedenrode. ,,Ik ben nog altijd moe en heb nog steeds geen smaak en reuk.” Het scheelde weinig of hij moest in maart naar het ziekenhuis. ,,Ik had 39,8 graden koorts. Ik had overal pijn, het was echt verschrikkelijk.”