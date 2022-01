Horecapaar van Schaapskooi in Schijndel stopt: ‘Door corona moeten we kiezen voor zekerheid’

SCHIJNDEL - De horeca-uitbaters van de Schaapskooi in Schijndel stoppen per 1 april. De coronacrisis heeft de inkomsten fors laten dalen en dus is het echtpaar Tim en Nicoline van Velzen genoodzaakt om te stoppen. ,,De financiële druk is te hoog en we moeten nu kiezen voor zekerheid.”

Het is een moeilijk besluit voor het horecapaar dat sinds 2017 de horeca in de Schaapskooi op zich heeft genomen. ,,Afgelopen zomer ging het nog hartstikke goed. We hadden zelfs een assistent-manager aangenomen die ons wat meer rust zou geven. We zagen duidelijk dat er steeds meer mensen iets kwamen eten of drinken", legt Nicoline van Velzen uit.

De financiële druk nam echter toe sinds Nederland weer in lockdown ging en er bij de Schaapskooi alleen nog eten en drinken kan worden afgehaald. ,,We kregen nog maar een fractie van de inkomsten die we in de zomer hadden en als het weer niet meezit, wordt het wel heel lastig.”

Nieuw stel

De inkomsten zijn zo minimaal dat de buffer die ze hebben opgebouwd, niet genoeg is. ,,De verschillende lockdowns hebben ons de das omgedaan. We kregen natuurlijk wel steun, maar de financiële druk is te hoog", aldus Nicoline.

Het echtpaar kiest voor zekerheid en dus gaan ze de Schaapskooi verlaten, al kunnen mensen nog steeds iets komen eten en drinken bij de Schaapskooi. ,,Het bestuur gaat zoeken naar een nieuw stel en wij zullen op 1 april de zaak verlaten. Het is dus niet zo dat je helemaal niet meer kan eten of drinken bij de Schaapskooi.”