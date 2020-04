Horecauitzendbureau XLNT uit Boxtel failliet, twintig medewerkers verliezen hun baan

XLNT is eigenlijk de doorstart van de Van der Plas Horeca Groep uit Vught, die in september vorig jaar failliet ging. Het management van die uitzendorganisatie zette de zaak voort. Het bedrijf ging verder aan de Koppenhoefstraat in Boxtel, op het terrein van Classic Park. Dat is niet toevallig want de familie Van Dijke van dat auto- en evenementenbedrijf is aandeelhouder van XLNT. Het uitzendbureau huurde er een kantoor.

Nog geen vet op de botten

Grondlegger Anton van Dijke van Classic Park: ,,Omdat XLNT niet in aanmerking komt voor overheidssteun was het faillissement onafwendbaar. Want de horeca ligt helemaal stil en er zijn geen evenementen meer. Er zat nog geen vet op de botten van het jonge bedrijf. Het is nu vooral sneu voor de mensen die ook al bij Van der Plas met een faillissement te maken kregen.”

Zwaar getroffen

Ook Classic Park wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Het bedrijf loopt honderdduizenden euro’s aan omzet mis uit autobeurzen en -evenementen en andere zakelijke activiteiten, aldus Van Dijke. Ook ligt de verkoop van exclusieve auto’s en oldtimers, waarin de onderneming handelt, nagenoeg stil. Van Dijke: ,,Zeker 80 procent van onze auto’s verkopen we in het buitenland, vooral in Duitsland en België. Die klanten kunnen nu niet komen.”