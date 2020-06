Hospice Parunashia in Sint-Michielsgestel opent weer haar deuren

SINT-MICHIELSGESTEL - Juist in de periode dat als gevolg van het coronavirus ook in Sint-Michielsgestel 'de vraag' het grootst was, moest hospice Parunashia dicht. ,,Pijnlijk, voor families en voor ons, de vrijwilligers", zegt Willemien Mommersteeg, mede-initiatiefnemer van het 'bijna-thuis-huis'. Op 29 juni gaan de deuren weer open.

,,Het is verdrietig om tegen families of ziekenhuizen te zeggen dat we geen gasten kunnen ontvangen", zegt Mommersteeg. Die boodschap betrof de periode van half maart tot nu. Tot de dag van vandaag ontvangt zij telefoontjes, voor een plekje bij Parunashia. Vooralsnog tevergeefs. ,,Van midden maart tot midden april waren de vier kamers nog bezet", aldus de Gestelse, ,,maar na het overlijden van deze mensen konden wij niemand meer ontvangen. Dat deed pijn. Bij families, ziekenhuizen én bij ons."

Roswitha van Wersch, een van de zorgvrijwilligers, kan die pijn bij Parunashia beamen. ,,Kijk, persoonlijk ben ik niet in een zwart gat gevallen. Wel dacht ik vaak aan de mensen die níet terecht konden in het hospice. Zij hebben in eigen omgeving in de laatste levensfase van hun dierbare heel veel zelf moeten regelen, wat wij anders met liefde voor hen doen. Bij Parunashia ontzorgen wij de bewoner en familie maximaal."

Verwenzorg is bekend en werd gemist

In de acht maanden die Parunashia met haar ruim honderd vrijwilligers operationeel is, brachten achtentwintig gasten hun laatste levensdagen door. ,,Vanaf de opening waren de vier gastenkamers vrijwel permanent bezet", vertelt Willemien. ,,Het bewijst het grote belang van deze voorziening, en de opgebouwde ervaring in onze verwenzorg. Die staat zeer goed bekend en werd echt gemist."

Het Gestelse hospice is aan een tussenstap naar het 'oude normaal' toe, vinden niet alleen de bestuurders en de vrijwilligers. Op aanraden de medisch adviseur maakte een ziekenhuishygiëniste een rondgang door het gebouw aan de Theerestraat. Het resultaat, een protocol met de anderhalve-meter-afspraak, het handenwassen, bezoek op de eigen kamer blijven, geen woonkamergebruik door bezoek, moet een veilige herstart waarborgen. ,,Alles in het belang van de veiligheid voor onze vrijwilligers", aldus Mommersteeg.

De tijd zonder gasten is door het hospice goed benut. Vanaf 29 juni zijn elk van de vier vertrekken via een eigen ingang te betreden. ,,Een geruststelling", vindt zij, ,,want dat beperkt de kans op besmetting voor bezoekers en vrijwilligers enorm."