Hostiebakkerij in Gestel maakt ze nu zelfs glutenvrij

Haarenaar moet D66 Oisterwijk nieuw leven inblazen

12:16 HAAREN - Het is een Haarenaar die D66 in Oisterwijk uit het slop moet trekken. Die partij wil in november 2020 namelijk zelfstandig meedoen aan de verkiezingen voor de 'nieuwe’gemeente, dus inclusief Haaren. Ze stapt daarom uit de progressieve krachtenbundeling PrO.