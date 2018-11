Hotel op Haarendael niet bij voorbaat kansloos

Vugts wil er een hotel, zorgvoorzieningen, appartementen en huizen realiseren. ,,Wij willen dat het monumentale landgoed op een goede en passende manier behouden blijft", zegt Van Hal. Daarop worden de toekomstplannen voor Haarendael beoordeeld, stelt de CDA-wethouder. ,,En dat is ook onze insteek in de tussentijd. Wij houden nauwlettend in de gaten of het rijksmonument goed beschermd wordt. Als dat niet gebeurt, treden we op.”