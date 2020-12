‘Houdoe Haaren’, zeggen de vier dorpen, ieder op hun eigen manier

Boeren balen van strengere geurnorm, ‘Dit is echt bullshit’

9:23 SCHIJNDEL/VEGHEL - Boeren in Meierijstad zitten absoluut niet te wachten op strengere geurnormen in het buitengebied. ,,Het gemeentebestuur kan wel stoer de geurnorm verlagen, maar dat is echt bullshit. Meierijstad schiet zich hiermee in zijn eigen voet.”