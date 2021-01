Huis twee weken dicht nadat bewoner er met vuurwerk had ‘geknutseld’

Thuis lessen volgen via de laptop, hoe lang nog? ’Meer kinderen gaan naar noodopvang’

4 januari SCHIJNDEL/BOXTEL - Veel ouders volgen met schrik het coronanieuws; hoe lang gaat die lockdown in hemelsnaam nog duren? En hoe lang blijven de kids nog thuis om hun juf of meester te volgen via een beeldscherm? ,,Zeker nu Duitsland de lockdown verlengde, houden we overal rekening mee.”