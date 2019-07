Huisartsen Helvoirt verhuizen niet naar oude basisschool

HELVOIRT - De huisartsen in Helvoirt verhuizen hun praktijk niet van de Valkeniersstraat naar de oude Dr. Landmanschool aan de Kastanjelaan. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt. Die gaat het pand nu mogelijk in de vrije verkoop zetten. Dat geldt ook voor de naastgelegen vroegere directeurswoning.

Wethouder Martien Vromans (CDA) betreurt de afzegging. ,,Een gezondheidscentrum in de kern van Helvoirt tegenover het verzorgingshuis, met voldoende parkeergelegenheid aan de achterzijde, was een uitgelezen kans”.

De vier dokters van Huisartsenpraktijk Helvoirt hebben goed onderzocht of verbouwing van de school financieel haalbaar was. Er zijn ook tal van rapporten opgemaakt, maar geen van de scenario’s was betaalbaar of wenselijk, stellen zij. Vooralsnog blijven ze met hun praktijk, die ook zes medewerkers telt, op de huidige locatie. Zij beraden zich op hun toekomstplannen.

Voorwaarde

De gemeente moet nu een besluit nemen over de oude Dr. Landmanschool. De openbare verkoop van school en bijhorende directeurswoning ligt voor de hand. De gemeenteraad van Haaren moet daar nog mee instemmen. Aan die verkoop zit een voorwaarde aan vast, aldus wethouder Vromans. ,,De koper van het gebouw moet rekening houden met harmonie Kunst Adelt. Die mag gebruik blijven maken van de accommodatie of moet een een goed alternatief aangeboden krijgen”. De andere gebruikers, boekenmarkt en EHBO, hebben die rechten niet.

Lange historie

De Dr. Landmanschool in Helvoirt kent een lange historie. De bouw ervan, in 1918, werd betaald door Pauline Landman, dochter van de Helvoirtse huisarts N.J.B. Landman (1815-1902). Lange tijd was het alleen een jongensschool. In 1974 verhuisde de school naar een nieuwe accommodatie aan de overkant van de straat. Sinds enkele jaren huist de basisschool in het HelvoirThuis.

De gemeente heeft al eerder geprobeerd het pand te verkopen, in 2014 en 2015. Omdat dat niet lukte, is het pand daarna tijdelijk verhuurd. Er was wel een gegadigde die het gebouw een woon-zorgbestemming wilde geven, maar het bod lag dusdanig laag dat de gemeente het afwees.