Deze week is het weer tijd voor bloed prikken, schildkliermedicatie finetunen en mijn herhalingsuitstrijkje. Nee, niet bij internist of gynaecoloog, gewoon bij de huisarts. En als ik wil kan ik hier ook terecht voor een ooglidcorrectie, geestelijke gezondheidszorg en botox. En dan vinden ze het gek dat er in Nederland een huisartsentekort is?

Veel mensen in de regio Den Bosch hebben geen eigen huisarts. ,,Artsen hebben het te druk, gaan met pensioen en opvolgers zijn er amper”, vertelt huisarts Freek Teller uit Boxtel. De vergrijzing is natuurlijk oorzaak één. Ook is de baan populairder bij vrouwen dan bij mannen en willen huisartsen anno 2020 parttime werken.

Daarnaast neemt de huisarts steeds meer over van de specialist en doet hij of zij er van alles ‘bij’. Tel daarbij op dat het vak dankzij groeiende medische mogelijkheden alsmaar complexer wordt en wij langer leven met aandoeningen waar je vroeger aan overleed en ja, dan loopt de emmer een keer over. Huisbezoeken? Stervensbegeleiding? Patiënten breed adviseren als een soort zorgmanager? Geen tijd meer voor.

Om de huisarts weer met zijn kerntaken bezig te laten zijn, moeten er óf taken geschrapt óf meer huisartsen bij. Geef cosmetische chirurgie en psychische begeleiding terug aan de specialist en zet die net afgestudeerde doch baanloze medici maar aan het werk. Misschien moeten we niet alleen diabetes- en trombosepatiënten maar ook schildklierpatiënten als ik voortaan hun eigen bloed laten prikken?