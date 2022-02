Huismus, zwaluw, vleermuis en steenuil zoeken woonruimte: wie laat zijn kale boerenerf verbouwen?

Stemmen met gebaren­taal, het kan in Meierij­stad: ‘Stel dat ze Chinees spreken in een stembureau’

VEGHEL/SCHIJNDEL - Wie in Meierijstad woont en doof of slechthorend is, kan bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart terecht in een stembureau waar een medewerker aanwezig is die gebarentaal gebruikt. ,,Het geeft een veilig gevoel, maar ook het gevoel dat je echt meedoet.”

