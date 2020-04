Hulpkreet van Voedselbank in Meierij vindt gehoor

Megawin­kels in Schijndel sluiten deuren op Tweede Paasdag vanwege virus

13:26 Tweede Paasdag is normaal gesproken een van de drukste dagen van het jaar voor winkelgigant De Wit in Schijndel. ,,Dan krijgen we wel 8000 tot 9000 bezoekers. Vandaar dat we vanwege het coronavirus besloten hebben dit jaar de deuren te sluiten op Tweede Paasdag”, zegt een woordvoerster.