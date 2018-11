Humoristisch ‘Te gek’ in Schijndelse kerk

Lampjes ophangen voor Liemt in het Licht

14:21 LIEMPDE - Het is een jaarlijks terugkerend beeld op een zaterdagochtend in november. Bij café het Wapen van Liempde staan veel aanhangers vol ladders en meterslange snoeren kerstverlichting. Al tien jaar hangen zo'n vijftig vrijwilligers van Liempdse verenigingen de kerstverlichting op aan de gevels van de panden in de dorpskern. Zo ook dit weekend. Het project Liemt in het Licht is inmiddels een begrip en het dorp vormt rondom de feestdagen één grote lichtbron.