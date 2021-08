Hutten bouwen of niet? Kindervakantieweek in ieder dorp anders dit jaar

Alles kan bij De Kienehoef in Sint-Oedenrode, behalve zwemmen

26 juli SINT-OEDENRODE - Lekker zwemmen, zonnen en genieten van de zomer. Je hoeft er het vliegtuig of de auto niet voor in, want in de regio heb je genoeg zwemplassen om de zomer bij door te brengen. De Kienehoef is zo’n plas, op dat zwemmen na dan. Maar wie wil varen, roeien of wandelen langs het Waadpad is aan het juiste adres.