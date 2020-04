Huurachterstand in coronacrisis? Geen nood!

Column Eén Coronaatje voor mijn 16-jarige zoon tegen het coronaleed

11 april Mijn zoon werd deze week 16. Voor hem, en vele 16-jarigen met hem, had dit het weekend van Paaspop moeten zijn. Hij had moeten dansen en sjansen in de Apollo, broodjes bal moeten eten in de restolounge en in het gras moeten liggen chillen met een illegaal pilsje dat ‘de grote broer/neef/buurman van’ voor de hele vriendengroep gefixt had. Maar helaas. Hij is gedoemd tot paaseieren eten met zijn broertjes en bankhangen.