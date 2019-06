Huurdersbelang Woonmeij wacht op meer huurwoningen in Meierijstad

Het seizoen van Van sterallu­res geen sprake: topschut­ter Joeri Vugts blikt terug en blijft jeugdlief­de Nemelaer trouw

12:00 Met 29 goals, waarvan vijf hattricks, had Joeri Vugts (22) een groot aandeel in de knappe derde plek van Nemelaer in de eerste klasse C. De aanvaller was met name na de winterstop op stoom en kwam zelfs nog even dicht bij de prestigieuze BD Zilveren Schoen. Zijn goede spel viel ook op bij meerdere ploegen in hogere divisies, maar Vugts is vastbesloten: ,,Het is uitgesloten dat ik vertrek.”