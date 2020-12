Huurhuizen in Meierijstad stuiten op verzet, maar waar dan?

SINT-OEDENRODE/SCHIJNDEL - Een speelveld in Sint-Oedenrode inruilen voor tijdelijke huurwoningen? De buurt zit hier niet op te wachten en komt in verzet. Ruim 1000 mensen tekenden een petitie. Maar waar moeten ze dan komen, die 100 tijdelijke huurwoningen in Meierijstad?

Die 100 verplaatsbare sociale huurwoningen werden al in 2017 toegezegd door de woningcorporaties in Meierijstad. En nu is het eindelijk zover dat locaties in Sint-Oedenrode, Schijndel, Veghel en Erp in beeld zijn.

De eerste plek, aan de Van Duppenstraat in Sint-Oedenrode, lekte al uit omdat hier proefboringen werden gedaan. ,,Te zot voor woorden”, reageert bijvoorbeeld Antoinette van der Burgt op Facebook. ,,Het is de enige kleine ‘groene long’ van de wijk Eerschot. Een plek waar de kinderen heerlijk en veilig spelen. Ambtenaar, blijf niet achter je bureau zitten, maar pak eens de fiets en gebruik je ogen.”

‘Laat dit speelveld voor onze kinderen blijven’

En Cynthia Klerkx: ,,Laat dit gewoon het speelveld voor onze kinderen blijven!" Een petitie tegen de komst van tijdelijke huurwoningen op deze locatie werd door meer dan 1000 mensen ondertekend.

‘Geprobeerd onrust weg te nemen’

Wethouder Rik Compagne (HIER, volkshuisvesing) ging in november online in gesprek met buurtbewoners. ,,Ik heb geprobeerd de onrust weg te nemen, want het gaat nog slechts om een mógelijke locatie”, benadrukt Compagne. ,,Zo bekijken we meer locaties in Sint-Oedenrode, maar ook in Schijndel, Veghel en Erp.”

Compagne beloofde de buurt dat dit jaar nog duidelijk wordt of er daadwerkelijk woningen komen op de Van Duppenstraat, bij de basisschool. ,,Dit jaar nog moet duidelijk zijn waar de eerste locatie in Meierijstad komt voor tijdelijke huurwoningen." Uiteindelijk moeten er zo'n 100 extra kleine huurhuizen verrijzen in de vier grote kernen. Die werden drie jaar terug al toegezegd door de woningcorporaties, maar door meerdere oorzaken bleven ze alsmaar uit.

Niet alleen voor spoedzoekers

Pas als duidelijk is of de bewuste locaties mogelijk zijn voor tijdelijke huurwoningen, volgen gesprekken met buurtbewoners. Dit antwoordt het college van B en W op vragen van oppositiepartij Gemeentebelang Meierijstad. Compagne benadrukt dat de 100 extra woningen zeker niet alleen bedoeld zijn voor spoedzoekers. Hij neemt ook afstand van de term noodwoningen, zoals ze in Sint-Oedenrode worden genoemd. ,,Ze zijn puur bedoeld om de druk op de woningmarkt weg te nemen, ze zijn voor alle mensen die naar een sociale huurwoning zoeken.”

Een van de redenen waarom de woningen zo lang op zich laten wachten, is de kostenverdeling tussen de woningcorporaties en de gemeente Meierijstad. Omdat het om tijdelijke woningen gaat, die in principe tien à vijftien jaar blijven staan, heeft dat gevolgen voor afschrijvingskosten voor onder meer riolering en elektriciteit.

Bestuurder Mark Wonders van Woonmeij verwacht dat het snel kan gaan met de woningen als er eenmaal locaties zijn aangewezen. Een bestemmingsplanprocedure is niet nodig omdat het om tijdelijke woningen gaat. ,,De vraag naar verplaatsbare woningen is wel gigantisch gestegen, dus vandaar dat het iets langer kan gaan duren.”