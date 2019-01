Huurpenningen Kleine Aarde worden binnenkort afgetikt

Het was een van de laatste klusjes van de inmiddels naar Oosterhout vertrokken burgemeester Mark Buijs. Een gesprek met de stichting De Kleine Aarde over onder meer de achterstallige huur voor het terrein over 2017 en 2018. Toen nog in Boxtelse dienst heeft Buijs succes gehad. Want de afspraak is gemaakt dat de gemeente een rekening stuurt voor beide jaren en dat die binnenkort zal worden betaald. Een factuur van 40.000 euro, twee keer de jaarlijkse huur.