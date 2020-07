Huurwoningen in Bloemenwijk zijn ‘pas eerste stap voor Schijndel’

Wolven was daar als voorzitter van Huurdersbelang Woonmeij. Nog even, want in september wordt hij na bijna 15 jaar opgevolgd door Henk van Oorschot. En het was jaren geleden dat Wolven goed nieuws hoorde over de komst van goedkope huurwoningen in Schijndel. ,,We lopen heel ver achter", zei Wolven. En richting wethouder Rik Compagne (HIER, volkshuisvesting) had hij een boodschap: ,,Stroop de mouwen maar op, want er is véél meer nodig dan deze 39 huurwoningen.”