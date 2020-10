Idee: Boxtel start zelf energiebedrijf

Bij de buren in Vught ligt het idee voor opnieuw in het leven roepen van het aloude gemeentelijk energiebedrijf al op tafel. De fractie PvdA/GroenLinks legt dat plan, gelanceerd door de geestverwanten van de combinatiepartij, nu ook voor in Boxtel.

Zonnenvelden en windmolens

,,De moeite waard om er in ieder geval over na te denken'', vindt raadslid Anja van den Einden. De beoogde bronnen zijn uiteraard anders dan in het verleden. Het draait in deze tijd om zonnevelden en windmolens.

Volgens Van den Einden kan er door zelf te investeren in duurzame energiebronnen ook geld op de plank komen. ,,In Vught verwachten ze met de energie die vijf windmolens en vijf hectare zonnevelden opleveren, een miljoen euro per jaar te verdienen. Geld dat ten goede kan komen aan de inwoners en ook aan de gemeentelijke begroting.''

Kerntaken

In detail treedt PvdA/GL nog niet. ,,In het voorjaar gaat de gemeenteraad discussiëren over de kerntaken. Wat willen we met Boxtel en hoe gaan we dat, gezien onze beperkte middelen, betalen. Het oprichten van een duurzaam energiebedrijf moet een rol spelen in die discussie vinden wij'', zegt Van den Einden.

Quote Zelf de regie nemen is altijd beter dan afwachten Anja van den Einden

Want, voordelen zijn er meer dan voldoende, reiken ook verder dan alleen de opbrengst. ,,Zelf de regie nemen is altijd beter dan afwachten. Je hebt dan veel meer invloed op de plekken voor zonnevelden bijvoorbeeld, bent minder afhankelijk van derden. En, de winst verdwijnt niet in de zakken van energiereuzen uit pakweg Zweden.''