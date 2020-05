Ideeën genoeg voor kiosk in hart van Haaren

Pa of ma bezoeken: meeste verpleeg­hui­zen in Meierij durven maandag nog niet open

23 mei Pa of ma in het verpleeghuis bezoeken zit er nog even niet in. Tenminste niet in drie van de vier verpleeghuizen van de stichting Laverhof, waaronder St. Barbara en Mgr. Bekkershuis in Schijndel. Omdat ze nog niet vrij van het coronavirus zijn. Slechts één van de vier huizen, de vestiging in Uden, kan vanaf maandag het iets lossere bezoekregime hanteren dat het Rijk toestaat.