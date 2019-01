ID&T wordt mede-organisator We Are Electric: ‘Moeten uitgroeien tot topfestival’

ID&T is de organisator van festival als dancefestivals als Welcome to the Future en Mysteryland. ,,We willen zelf meer ontwikkelen en zoeken daarnaast ook partners om samen op te trekken. Het fundament van We are Electric is ijzersterk, het festival trekt bezoekers uit vijftig landen", zegt Wouter Tavecchio van ID&T. Peter Sanders van Paaspop denkt dat de samenwerking met het ervaren ID&T het festival beter zal maken.