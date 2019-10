Identiteit dode man in drugslab Den Dungen nog niet bekend

DEN DUNGEN - Het is nog onduidelijk wie de dode man is die donderdagnacht werd aangetroffen in een drugslab in het Outlet Tuincentrum in Den Dungen. Het is in ieder geval niet de huurder van het kassencomplex. Die liep zaterdag vrijuit rond. Zijn woning pal naast het tuincentrum, die werd afgesloten door de politie, is weer vrijgegeven.