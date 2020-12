Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, vindt Tess (12), net als haar twee moeders

Waar een gemeente verdwijnt, worden borden gejat, en dus ook in Haaren

6 december HAAREN - Plaatsnaamborden zijn hot, al is er in Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel niet zo’n run op als in andere gemeenten die worden opgeheven. Hier geen honderden belangstellenden voor een dergelijk souvenir, al zijn er al wel een paar borden op onverklaarbare wijze verdwenen.