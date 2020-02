Iedereen uit Boxtel mag dit jaar meeschrijven

BOXTEL - Altijd al schrijver willen zijn? Dat kan. Enige voorwaarde: je moet wel in de gemeente Boxtel wonen. Dan kan je meedoen aan het project Boxtel 2020 in 366 verhalen.

Jezelf auteur mogen noemen en je eigen verhaal teruglezen in een echt boek. Dat is dit jaar weggelegd voor iedereen die in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel of Esch woont. Binnen het project Boxtel-2020 in 366 verhalen wordt door 366 burgers uit de gemeente een verhaal geschreven, op iedere dag van het (schrikkel)jaar één.

Esch

,,2020 is een fraai getal en voor onze gemeente extra bijzonder omdat deze aan het einde van het jaar van drie naar vier kernen gaat: Esch komt erbij", aldus Marc Cleutjens, lid van de projectgroep. ,,Met dit boek willen we 2020 vasthouden en bewaren voor later."

Iedereen kan een datum in 2020 kiezen. Inmiddels hebben zich al 120 schrijvers gemeld. Januari is helemaal vergeven en de dagen rondom carnaval zijn zelfs 'overtekend'.

Alcohol drinken

Cleutjens: ,,De pagina van 2 januari wordt gevuld door een meisje dat die dag achttien is geworden en zich realiseert dat ze nu volwassen is en legaal mag drinken. Ook vertelt ze geraakt te zijn door het nieuws van die dag: de bosbranden in Australië en de fatale flatbrand in Arnhem."

Wereldnieuws, landelijke gebeurtenissen, lokale ontwikkelingen of iets heel persoonlijks, het mag allemaal. Groep 8C van de Angelaschool gaat schrijven op de dag van de spannende eindtoets, een Brit woonachtig in Boxtel schrijft hoe hij de dag van de Brexit beleefde en weer iemand anders laat de lezer de concoursdag van de harmonie meebeleven.

Stripvorm

,,Waar het over gaat, ligt bij de auteur. Voor sommige dagen vragen we specifiek iemand. De eerste dag van het jaar wordt gevuld door de nieuwe burgemeester en op 5 december komt Sinterklaas aan het woord. Het verhaal van de dag in stripvorm of aquarel kan ook."

Het projectteam, dat naast Cleutjens bestaat uit Bert Engelbart, Roeland Heesbeen, Linda van de Wiel en Peter de Koning, coördineert de uiteindelijke samenstelling en voert de eindredactie. ,,Met het boek willen we laten zien wat de inwoners van onze gemeente bezighoudt. We weten wel ongeveer wat de burgemeester of een docent doen, maar van de buurvrouw, een mantelzorger of de secretaris van de Essche Boys is dit veel minder bekend."