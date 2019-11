Iedereen uitgenodigd voor debatavond De Kleine Aarde: hoe maak je van de gewone man een groene?

Elkaar op de schouder slaan en tevreden vaststellen: kijk eens hoe goed wij bezig zijn. Nee, dat gaat de kloof tussen de ‘groene voorloper’ en de ‘gewone man’ niet verkleinen. En het gaat zeker niet iedereen overtuigen dat we anders, vooral duurzamer, moeten gaan leven, willen ook de generaties na ons nog een toekomst hebben.

Twee uitersten

Dat is de overtuiging van kunstenaar Matthijs Bosman, werkzaam op De Kleine Aarde in Boxtel. Op zijn initiatief is daar donderdag 21 november vanaf 19.15 uur een debatavond. Tussen wat Bosman betreft twee uitersten. Aan de ene kant Evelien Matthijssen, een Nederlandse die met haar gezin in de Ardennen woont, verstoken van alle denkbare luxe. En aan de andere kant de gewone Boxtelaar. Mensen die niet altijd zitten te wachten op een gesprek over een duurzamere wereld.

Koplopers

Het is een Tegenlicht Meet Up. De debatavond is gekoppeld aan de bekende documentaireserie van de VPRO. Met debatleider Ruud Geven en Matthijssen in de zaal. En ongetwijfeld groene koplopers, van wie Boxtel er heel wat kent.

Bosman: ,,Hoe ik die andere mensen binnen krijg? Door vooral reclame te maken voor de bijeenkomst. En komt er niemand, dan zullen we als pioniers onderling moeten discussiëren over hoe we het wél voor elkaar krijgen anderen erbij te betrekken.’’

Mooie beweging

Bosman loopt al enige tijd rond op De Kleine Aarde, waar in zijn ogen in de basis een mooie beweging op gang komt. Een initiatief dat de weg plaveit naar een duurzamere, betere wereld. Zijn rol? ,,Bruggenbouwer. Het gesprek dat wij hier voeren, heeft last van een communicatiekloof. In feite worden de mensen die profijt hebben van wat hier gebeurt uit het oog verloren.” Bosman probeert daarin verandering te brengen door projecten in de ‘openbare ruimte’, zoals de Tegenlicht Meet Up.

Hij ziet goede ontwikkelingen. Bij woonstichting Joost, als St. Joseph destijds een van de initiatiefnemers van De Kleine Aarde nieuwe stijl. Enthousiast is Bosman over de bouw van 22 bijzondere appartementen op het terrein. ,,Joost is van het nieuwe gewoon, zeg maar. Faciliteert bewoners om anders te leven. Door een bijzondere douche aan te brengen die vijftig procent minder water gebruikt bijvoorbeeld.”

Rigoureus ander leven