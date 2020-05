Iftar thuisbezorgd en boodschappen voor door corona getroffen mensen: zo vieren Brabantse moslims nu ramadan

BOXTEL - Samen aan de iftar? Kan niet! Daarom brengt Moskee Al Fath in Boxtel de moskee naar de huiskamer.

Vrijgevigheid en barmhartigheid horen bij de ramadan, zorgen voor anderen. Ook in coronatijd. De jongerencommissie van de Marokkaanse Moskee Al Fath in Boxtel bedacht een mooi alternatief. ,,We proberen nu de moskee bij de mensen in hun huiskamer te brengen", verklaart Driss Ismaili Alaoui (30), secretaris van moskee.

,,Met iftarmaaltijden die worden thuisbezorgd, onlinelezingen over spirituele onderwerpen en onlinequizzen voor kinderen en volwassenen. De iftarmaaltijden zijn bedoeld voor mensen met weinig geld, ouderen die alleen thuis zitten én mensen die in de zorg werken en het door de coronacrisis dus heel zwaar hebben. Moslims en niet-moslims, maakt niet uit, we bezorgen aan iederéén."

Iftar thuis

En daar haakt commissielid en kartrekker Saloua Bouras (22) op in. ,,Mensen kunnen een verzoek indienen voor een iftarmaaltijd thuis. We hadden laatst een gezin met een kleine portemonnee, dat zich opgaf. De zoon was jarig en dan denken wij: waarom niet? Ze waren er zó blij mee. Of een oudere vrouw die chronisch ziek is en door de corona niemand ziet. Ze wil aldoor knuffelen, maar dat kan nu natuurlijk niet. We zijn aan het overleggen wat we in haar geval kunnen doen na de ramadan. Tot nu toe bezorgen we bij gemiddeld tien mensen per avond. We kunnen mensen helpen met hun boodschappen, of de tuin doen."

Samen met drie andere vrouwen van de commissie regelt Bouras alles, en diverse vrijwilligers uit diverse moslimgemeenschappen uit Boxtel helpen met het bereiden van de iftarmaaltijden. ,,We hadden dit jaar trouwens nog meer plannen voor de iftar, die we voor de hele buurt, maar ook voor mensen buiten Boxtel wilden houden. Op een locatie met veel ruimte, maar de corona gooide roet in het eten."

Wel een prik, geen water doorslikken

Behalve de iftar biedt de moskee via Facebook ook onlinelezingen en onlinequizzen met kennisvragen over de islam en ramadan. ,,De mensen die meedoen aan de quizzen kunnen live vragen stellen", legt Bouras uit. En dat gebeurt inderdaad tijdens de kinderquiz, waarin een deelnemertje vraagt: ,,Als je naar de tandarts gaat, blijft het vasten dan gelden?" Het antwoord is geruststellend. ,,Ja, en ook als je bijvoorbeeld een prik krijgt. Maar als je water doorslikt, dan is je vasten ongeldig."