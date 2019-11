IJselijk gegil bij Halloween in kerkelijk Liempde

In het kerkdorp werd een Halloween-optocht georganiseerd. Om half zeven gingen de allerjongsten van start en een uur later gingen alle remmen los voor de pubers en volwassenen. Luuk van vijf hoefde niet lang na te denken toen hem de vraag werd gesteld wat hij het engst vond: "Die vier griezelige geesten die rustig aan de eettafel zaten en toen in één keer keihard begonnen te schreeuwen". Levi van acht kon niet echt een antwoord geven op dezelfde vraag. Hij vond het allemaal best wel eng. "Misschien toch wel dat hoofd dat op straat lag, of die aangereden man die dood op straat lag maar plots weer levend werd". Niet alle kinderen voltooiden de griezelige rondgang door Liempde. "Wij slaan het laatste stuk over!", riep een vader tegen de voorttrekkende colonne. "Die van mij is er klaar mee!".

Honderdduizenden lichtjes

Hoewel het zaterdagavond dus een enge bedoening was in het dorp, hadden vijftig vrijwilligers diezelfde ochtend juist hun uiterste best gedaan om Liempde gezellig te maken. Voor de elfde keer werden de gevels van huizen, boerderijen en winkels in het centrum en daarbuiten voorzien van honderdduizenden lichtjes. Speels gedrapeerd trekt een lint van ongeveer negen kilometer van straat tot straat. "Met al deze activiteiten willen we ervoor zorgen dat Liempde leefbaar blijft. Nu en in de toekomst", aldus René Knoops, woordvoerder namens de organisatie Liemt in het Licht.

Op de vraag of er ook kritische geluiden te horen zijn als het gaat om energieverspilling vervolgt Knoops: "Er is één familie die niet meedoet met deze actie om die reden. Uiteraard respecteren wij dat besluit. De leverancier van de led-verlichting heeft een keer uitgerekend wat de kosten zijn. Als we vier gevels voorzien van een lichtlint en we laten ze twee maanden branden, acht uur per avond komt dat uit op totaal €2,50. Wij vinden dat verantwoord genoeg qua kosten en milieubelasting".

Terug naar de grafstemming. Marleen van 37 schrok misschien nog wel het meest die avond, toen zij een ondefinieerbaar griezelig schepsel passeerde die de stoet door iemands achtertuin dirigeerde. "Marleen, kom eens hier", sprak het schepsel toen Marleen quasinonchalant de engerd voorbij liep. Marleen liep door, iets sneller zonder om te kijken. "Marleen!! Ik meen het. Kom nou eens hier", sprak het monster met vrouwelijke trekjes, en zette de achtervolging in. Ja, in Liempde is altijd wat te doen.