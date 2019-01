‘Ik krijg energie als het publiek in een deuk ligt’

Goedgelovi­ge vrouw (85) bestolen door nepmedewer­ker zorginstan­tie in eigen flat in Schijndel

15:10 SCHIJNDEL - Een 85-jarige vrouw uit Schijndel is vrijdag bestolen door een nepmedewerkster van zorgorganisatie Laverhof. Het slachtoffer liet de dader binnen in haar flat aan de Mieke de Brefstraat en bleef een kwartier lang met haar in gesprek.