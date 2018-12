‘Ik vertrek!; van het regenachtige Boxtel naar de zonnige bergen van Spanje

Op minder dan een half uurtje rijden van hartje Valencia, gelegen in een glooiend landschap en omringd door boerderijen en landhuizen, staan twee Brabantse broers zich in het zweet te werken. ,,Die boom moet eruit, zodat onze gasten hier hun auto's kunnen parkeren", legt Geert van Meersbergen uit Boxtel uit. ,,En als dat gedaan is, liggen er nog 387 karweien te wachten", voegt hij eraan toe. Gelukkig is broer Willem deze week ook overgevlogen naar Godelleta om mee te helpen. Van Meersbergen is samen met zijn vrouw Colinda sinds enkele maanden eigenaar van het landgoed Casa Mas Montañas. De stallen en schuren zullen worden omgebouwd tot een luxe B&B. ,,Zelf blijven we in het woonhuis wonen. Dat doen we bewust omdat de meeste gasten van wat privacy houden. Wel is het de bedoeling dat de gasten het aan niks zal ontbreken. Er is al een zwembad. Daar komt nog een barretje bij. En een paar keer per week zullen we ook koken. Zij kunnen dan zelf bepalen of ze aanschuiven", aldus Geert.