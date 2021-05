‘Ik voelde me voor iedereen persoonlijk verantwoordelijk’

Op het aandikken of overdrijven van prestaties is Paul van den Brand niet te betrappen. Niet over de BoodschappenPlusBus, een van de laatste gerealiseerde projecten, niet over die talrijke andere zaken die hij mede tot stand bracht voor Gestelse burgers die een extra zetje behoeven. Hij zet na ruim 38 jaar een punt achter zijn loopbaan bij welzijnsorganisatie BINT.

Onopvallend

Van den Brand bezit de opmerkelijke eigenschap om opvallend onopvallend te zijn. Een bewuste keuze die de sociaal werker aldus verklaart: ,,In de luwte kan ik meer doen dan wanneer ik aan de voorkant staan te roepen."

De economische malaise in de jaren 80 van de vorige eeuw bepaalde voor Paul van den Brand de koers voor diens uiteindelijke beroepskeuze. Daar stond hij, afgestudeerd werktuigbouwkundige, plots ook slachtoffer van de crisis. Wég baan bij de Heidemij.

Als vrijwilliger vertoefde Van den Brand al in het Jeugdwerk, bekommerde zich om de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Zo stond hij, als Gestelaar van weleer, aan de wieg van PAW, Project Anders Werken, dat zich richtte op het Gestelse publiek. ,,Aanvankelijk zag ik het als een hobby, maar ontdekte dat het ook beroepsmatig kon", zo typeert de Helvoirtenaar zijn keuze.

Die kans kwam, en in de avonduren volgde en voltooide hij de Sociale Academie. Ondertussen breidde, met Van den Brand aan het roer, het cursusaanbod bij PAW stevig uit. Als het gaat over het bereik van de cursussen verschijnt een brede glimlach op zijn gezicht. ,,In de topjaren hadden wij wel zevenhonderd cursisten. Een enorm aantal voor een gemeente van het formaat Sint-Michielsgestel."

Quote Onze activitei­ten waren er op gericht om vooral jongeren via ons activitei­ten­aan­bod te laten herintre­den in het werkveld Paul van den Brand

Trots

De vleug van trots op alle verrichte werk houdt nog even stand. Reden is onder andere de uitvoering van de Jeugdwerk Garantiewet. ,,Onze activiteiten waren er op gericht om vooral jongeren via ons activiteitenaanbod te laten herintreden in het werkveld." Vrijwel onzichtbaar bouwde Van den Brand aan de opleiding, verzorgde de werving van leerlingen, regelde werkplekken.

PAW werd CULT 2000, omgedoopt tot Partis, daarna weer tot het huidige BINT. Paul van den Brand bleef Paul van den Brand, trouw aan zijn ideaal, zo blijkt. ,,Ik voelde me persoonlijk voor iedereen verantwoordelijk, wilde zien hoe iedereen zich ontwikkelde. Ja, ik kende iedereen persoonlijk." Van den Brand vertrekt per 1 juni, in alle stilte, zonder bombarie.