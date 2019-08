Illegale paardenstallen in Schijndel moeten plat

Vanaf de weg Meijldoorn op de rand van Schijndel en Sint-Michielsgestel zijn ze nauwelijks te zien, de illegaal geplaatste paardenstallen op het perceel Meijldoorn 10. Als het aan het gemeentebestuur van Meierijstad ligt zijn ze over een poos helemaal niet meer te zien, want de eigenaar kan een dwangsom tegemoet zien om de illegaal geplaatste bouwwerken te verwijderen. ,,Hij heeft een soort mini-manege gebouwd”, zegt een omwonende, die niet met zijn naam in de krant wil. Het bewuste perceel in het buitengebied is onbewoond. ,,Het was een weiland met een schuilhutje. Nu staan er paarden, paardenstallen en een paardenbak. En lichtmasten. Er wordt best vaak paard gereden.”

Vanaf de andere kant, vanaf de ventweg De Bus langs de provinciale weg tussen Sint-Michielsgestel en Schijndel, is de ‘mini-manege’ beter zichtbaar. Na een korte wandeling door een weiland staat een poort met afbeeldingen van springpaarden. Door het hekwerk heen zijn drie paarden te zien die nieuwsgierig rondkijken.