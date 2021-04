Imker Ad van Esch is bedroefd: honderden van zijn bijen liggen dood op de grond

‘Praten over mislukte Boxtelse enquête achter gesloten deuren is de wens van de raad’

30 maart BOXTEL - Het Boxtels college wil vanavond 'gewoon' achter gesloten deuren overleggen met de raadsleden over de mislukte enquête onder inwoners over de financiële toekomst. ,,Want dat is de wil van de gemeenteraad.” De SP boycot de vergadering.