In Boxtel is het geluk dichtbij: genieten van de kleine dingen op de nieuwe Geluksroutes

Het groepje fietsers op het pleintje voor de Sint-Petrusbasiliek heeft duidelijk zin in de tocht. Fons van Heesch wijst naar de basiliek. ,,Dit is een van mijn lievelingsplekken die ik heb ingediend. Hier zit ruim 600 jaar geschiedenis in de bouw, en dat kun je allemaal terugvinden. Bij de ingang zie je dat de nissen niet hetzelfde zijn. Dus ze zijn niet gemaakt door dezelfde metselaar. Of hij was dronken. Toen dronk je bier, want het water was niet schoon.” Hij tuurt omhoog. ,,Hier kun je gemakkelijk het verleden in duiken en dan denk je aan niets anders. Boxtel is zo mooi.”