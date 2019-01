In Boxtel komt een einde aan parkeerverwarring

Het parkeerterrein aan de Mgr. Bekkersstraat in Boxtel zorgt voor verwarring. Op de plaatsen achter de Markt gelden verschillende regels: een deel is betaald, een ander deel vrij parkeren en een derde vak gereserveerd voor vergunninghouders. ,,Met name dat laatste stuk wordt niet optimaal gebruikt, is overdag vaak leeg. Wat vreemd overkomt voor bezoekers als alle andere plaatsen wel bezet zijn’’, zegt centrummanager Berry Dankers. Mede op verzoek van de ondernemers kijkt het college naar aanpassen van de regels. ,,Het liefst zagen wij voor het hele terrein een blauwe zone”, aldus Dankers. Maar de ondernemers weten dat die 'strijd' is verloren. ,,Betaald parkeren staat nu eenmaal in de gemeentebegroting als opbrengst.”