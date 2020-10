In coronatijd kan de collecte gewoon langs de deur?

Liever een beetje sport, dan helemaal niks

4 oktober BOXTEL - De kantines voor drie weken op slot, geen publiek langs de lijn: het was even wennen zaterdag met de nieuwe coronamaatregelen bij amateursportclubs. De voorzitters? Die balen, maar er is ook begrip. En de ouders? Ach, die houden ook dit balletje wel weer hoog, zo blijkt.