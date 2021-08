In de passantenhaven in Veghel komen altijd mooie verhalen los

Op deze dag ligt de haven in Veghel zo goed als vol; meer dan 35 boten in de kom en aan de kades verderop. Normaal gesproken liggen er in de zomermaanden zo’n vijftien boten per dag, maar dat aantal schommelt nogal. Voor de kijkers die dagelijks naar de haven komen, is het in ieder geval genieten van het komen en gaan van de boten en de soms kleurrijke bemanning.

Wasjes draaien

Havenmeester Jaap Kastermans (76) en zijn vrouw Hilde zijn er druk mee; het binnenloodsen van de boten, het schoonmaken van de douches en meer. ’s Morgens vroeg opent Jaap het gebouwtje aan de haven zodat er onder meer wasjes gedraaid kunnen worden en deelt hij linnen tasjes van het winkelcentrum uit met kortingsbonnen en weetjes over Veghel.

’s Middags komt hij weer terug en zit dan tot in de avond samen met zijn vrouw op hun eigen boot. ,,Ik ben er best mee bezig ja”, stelt de havenmeester van Watersportvereniging Veghel. ,,Nu in het hoogseizoen is het druk, maar er is altijd nog een plekje aan de Noord- of Zuidkade. Momenteel liggen er een Zwitsers en Spaans stel en zo’n vijf boten uit Duitsland. We hebben twee maanden geen bezoekers gehad omdat de sluizen in Schijndel en Helmond werden gerenoveerd. En toen kwam het hoog water op de Maas. De boten díe binnenkwamen, bleven lang liggen.”

Contact tussen bemanning gaat gemakkelijk. Links Ans (geboren in Zijtaart) en Okke Ferwerda. Rechts Hans en Lydia Buist die in Vorstenbosch willen gaan wonen.

Passantenhaven ontworpen

Als bouwkundig uitvoerder heeft Kastermans de passantenhaven ontworpen. ,,Met ruime vlonders en behoorlijk wat afstand van de kant. In 2000 is het nog zo uitgevoerd ook”, lacht hij. ,,Wethouder Jan Slippens maakte zich er hard voor en haalde er Europese subsidie voor binnen.” Havenmeester zijn is vrijwilligerswerk en de Watersportvereniging pacht de passantenhaven van de gemeente.

Voor de beroepsvaart is er de gemeente-havenmeester. Samen maken ze gebruik van het havenkantoor. Kastermans is in de maanden april tot november dagelijks aanwezig, op mei en augustus na. ,,Dan gaan we zelf varen en doet de tweede havenmeester Gerda Woltman alles. Daar zijn we heel blij mee.”

Uit Friesland

Dan ziet de havenmeester Okke Ferwerda uit Friesland op de kade lopen. Ferwerda meert hier al jaren aan. ,,We varen naar familie in het land”, vertelt de gepensioneerd KLM-gezagvoerder Okke (89), terwijl hij in de boot aanschuift bij zijn vrouw Ans. ,,In de provincie Zeeland wonen mijn twee zussen en in Veghel de familie van mijn vrouw.” Wat blijkt: Ans is geboren in Zijtaart. Zij vindt de haven in Veghel fijn en legt uit waarom: ,,De haven ligt niet direct aan de straat en door de jaren heen is het aan vrachtverkeer een stuk rustiger geworden. Met de Noordkade zitten winkels nu dichtbij.”

Op weg van Middelburg naar Veghel kwamen ze door het hoge water van de Maas vast te zitten in Breda. ,,De sluizen in Oosterhout konden door die hoge waterstand niet bediend worden. Vervelend als je haast hebt, maar we maken geen precieze afspraken met familie, want je weet ’t met een boot nooit. Zo hadden we eerder al vier dagen last van een kapotte brug. De scheepvaart in de Vecht was helemaal gestremd. We lagen in een jachthaven in Hilversum en bezochten het Mediapark. Daar waren we anders nooit geweest.”

Okke stelt: ,,Je moet niet verdrietig in je boot gaan zitten, er is altijd wat anders te doen. We trekken er graag met onze vouwfietsen op uit.” Ze varen sinds twintig jaar met een motorboot, een Aquanaut, daarvoor zeilden ze. Ans: ,,Je hebt met een boot altijd aanspraak, net als op de camping. Onderscheid tussen een kleine en grote boot is er niet.”

Alie en Johan Overmeer op hun varend woonschip, een nagebouwd historisch binnenvaartschip.

Huis in Vorstenbosch gekocht

Hans en Lydia Buist bevestigen dat er gemakkelijk contact is tussen de verschillende boten. Hans (70): ,,Ans komt uit Zijtaart, maar wíj hebben net een huis in Vorstenbosch gekocht.” Ze blijken uit Spijkenisse te komen, dat vraagt om een verklaring. ,,Onze zoon woont met zijn gezin in Eindhoven. We worden wat ouder en stelden voor om naar Brabant te verhuizen.” Hun zoon ging op internet direct op zoek. ,,Van de week gaan we de bouwgrond nog eens bekijken, het wordt een toekomstgericht huis.”

Tegenover hen in de haven ligt het varend woonschip van Johan en Alie Overmeer. De twee zijn ruim in de zestig en genieten volop van de vele reacties op hun schip. ,,Mensen vinden ’m mooi en mannen vragen vaak naar de motor die er in ligt. Het schip geeft wel verwarring”, zegt Johan. ,,Het lijkt namelijk een oud schip, maar het ís nieuw.” Het blijkt een nagebouwde Luxemotor, een historisch bedrijfsvaartuig. ,,Die is iets verkleind nagebouwd, maar toch nog 17 meter lang, met alles er op en aan. Van ruime douche tot zonnepanelen.”

De twee woonden eerder 35 jaar op een woonark in de Sixhaven van Amsterdam. ,,Maar daar werd het steeds drukker en gingen we op zoek naar een huis.”

België in plaats van Duitsland

Als dat vrijstaande huis aan het water in Medemblik wordt verbouwd, verblijven ze op hun schip uit 1908 waarmee ze eerder vaarvakanties maakten. En dat beviel, in tegenstelling tot hun fraaie woning. Alie: ,,Het was te stil. De overgang van hectiek naar volkomen stilte, zonder de beweging van een boot was te groot.” Ze wonen nu acht maanden met plezier op het schip en trekken er al twee maanden mee rond.

Ook havenmeester Jaap Kastermans en zijn vrouw trekken er graag op uit. ,,Normaal gesproken zou het een rondje Moezel worden, maar door alle regels in Duitsland vanwege Covid-19 varen we in augustus een beetje in België rond. We zien wel hoe ver we komen.”