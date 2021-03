In de startblokken voor komst van dorpshuis De Stek in Lambertusschool

GEMONDE - De onderwijskoepel Cadans Primair, de Lambertusschool en de gemeente Sint-Michielsgestel zetten belangrijke stappen op weg naar de komst van de nieuwe multifunctionele accommodatie De Stek in de Gemondse basisschool Lambertus.

Sint-Michielsgestel heeft inmiddels ruim een miljoen euro klaar gezet voor het maken van het nieuwe dorpshuis in de basisschool. Ondertussen heeft ook de architect al een serie tekeningen gemaakt van hoe het eruit moet komen zien binnen de school en de bijbehorende sportzaal. ,,Zo hebben we een aantal zaken al afgekaart", zegt wethouder Lianne van der Aa.

Het kan in oktober klaar zijn

,,Maar nu komt de volgende stap. En dat is het zoeken en vinden van een goede aannemer. Als dat is gebeurd, dan kan vrij snel de verbouwing van de Lambertusschool op gang komen. Omdat je binnen een bestaand gebouw werkt, kan het ook allemaal relatief snel. In principe zou het nieuwe dorpshuis in de school rond oktober open kunnen, als het mee zit.”

Draaiboek

Directeur van de basisschool in Gemonde Linsey van Gansewinkel is met haar team al druk in de weer om een goed draaiboek te maken. ,,De verbouwing gebeurt immers terwijl onze school gewoon verder draait. En veel hangt af van de aannemer die de klus voor De Stek komt uitvoeren. Maar dat laat onverlet dat we niets aan het toeval overlaten. We zien natuurlijk graag dat de sportzaal zoveel mogelijk in de zomervakantie onder handen wordt genomen. Dan kunnen de kinderen er nog steeds sporten.”

Quote In estafette soms van het ene lokaal naar het andere, zodat ze door kunnen werken Linsey van Gansewinkel, Directeur Lambertusschool

De Lambertusschool moet ook bekijken hoe het allemaal veilig kan met de aanvoer van bouwmaterialen en werkverkeer. ,,Er is ruimte rond de school. Dus daar moet wel een mouw aan te passen zijn. Verder wordt het voor een paar klassen wel een soort van estafette. Zo zal telkens een ruimte onder handen genomen moeten worden om naar het eindresultaat te werken. Dat betekent dat we met groepen af en toe moeten ‘doorschuiven’ van het ene naar het andere lokaal.”

Berenhuis en Bolderburen

En in onze school heb je ook de Bolderburen en het Berenhuis zitten. Ook voor de voorschoolse-, tussenschoolse en naschoolse opvang, de dagopvang en de peuter-arrangementen moet alles door kunnen gaan. Dat is allemaal wel een puzzel om goed te leggen.”

Als de aannemer eenmaal bekend is, wil Van Gansewinkel ook voor alle ouders een bijeenkomst houden om hen bij te praten over de te nemen marsroute. ,,Tijdens corona moet je een beetje creatief zijn. Misschien zetten we een grotere tent op de speelplaats waar we ouders op de juiste afstand alle informatie kunnen geven.”

De komst van het nieuwe dorpshuis werd een paar jaar geleden gelanceerd. Tegenover de school was het dorpshuis De Kei al een tijd dicht. Op die plek zijn zes sociale woningen gemaakt in dit gebouw.

Volledig scherm Het ontwerp van Patrick van Grinsven van Interfame Architects voor Dorpshuis De Kei. Dit werk is inmiddels uitgevoerd. © Patrick van Grinsven