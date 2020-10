In deze ‘droomwijk’ werkt ook jonge oudere in de zorg

WIJBOSCH - In de toekomstige ouderenzorg kunnen vitalo’s - ofwel ‘jonge’ pensionado's - een grote rol spelen. Peter Beijers, die woensdag afscheid nam als bestuurder van zorgorganisatie Laverhof, is het daar helemaal mee eens.

Waar moet het heen met de ouderenzorg in de toekomst? Het aantal ouderen blijft immers fors stijgen en de verpleeghuizen in het land kunnen de zorg nu al bijna niet aan.

Hierover ging het woensdagmiddag bij het online mini-symposium ‘Vitalo... En dan?’ Dit werd in de kapel van verpleeghuis Sint-Barbara in Wijbosch gehouden bij het officiële afscheid van Peter Beijers als bestuurder van zorgorganisatie Laverhof, dat onder meer verpleeghuizen in Schijndel en Uden runt.

Beijers predikt al jaren een nieuwe manier van zorg voor de toekomst. De zorg voor ouderen moet volgens hem terug naar de wijken en minder in de verpleeghuizen. Het landelijke adviesrapport ‘De derde levensfase, het geschenk van de eeuw’ van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving sluit daar helemaal bij aan.

Volledig scherm Pieter Hilhorst van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving houdt zijn toespraak tijdens het mini-sypmosium bij het afscheid van Peter Beijers van Laverhof. © BD

Aantal jonge ouderen stijgt sterk

Volgens dat rapport kunnen vitalo's - een nieuw woord voor ‘jonge ouderen’ (ruwweg de groep tussen 65 en 80 jaar) - beter niet stoppen met werken of actief zijn voor de samenleving. Maar zich juist inzetten voor de samenleving.

En eventueel zorgen voor mensen in de vierde levensfase (zorgbehoevend). Vooral omdat de groep ‘jonge ouderen’ sterk stijgt; van 2,4 miljoen in 2018 tot naar schatting 3,2 miljoen in 2040.

Het rapport werd begin dit jaar gepresenteerd. ,,Ons advies krijgt brede instemming, maar helaas nog weinig navolging in het land", zei bestuurslid Pieter Hilhorst van de adviesraad eerlijk bij zijn inleidende toespraak.

Volledig scherm Maria Appeldoorn, voorzitter van de centrale cliëntenraad van Laverhof. © BD Toch kan het rapport, dat ook pleit voor andere manieren van wonen en financieren van de zorg, al snel navolging krijgen. En wel in Wijbosch. ,,Bij Laverhof hebben we al jaren een grote droom", sprak de kersverse vitalo Beijers. ,,En dat is een nieuwe woonwijk met meerdere generaties.”

Wat kunnen de mensen zelf nog?

Plannen voor die wijk zijn al redelijk concreet. En kunnen volgens Beijers rekenen op steun van de gemeente Meierijstad. ,,In onze droomwijk gaat het vooral om: wat kunnen de mensen zelf nog? De zorgprofessional komt straks alleen nog als het écht niet meer gaat.” In die ‘droomwijk’ van Laverhof krijgen ook de pensionado's een rol in de ouderenzorg. Geheel in lijn van het advies in het bewuste rapport.

In het ideaalplaatje van Beijers mag je alleen in de toekomstige wijk achter Sint-Barbara in Wijbosch komen wonen als je klaar staat voor een ander. Maar hier is niet iedereen het mee eens. ,,Ik pleit vooral voor vrijwilligheid", zei voorzitter Maria Appeldoorn van de centrale cliëntenraad van Laverhof.

Beijers gaf toe dat veranderen van de zorg ‘spannend’ is. ,,Maar gelukkig merk ik dat de overheid de leefwereld van mensen belangrijker begint te vinden dan de systeemwereld. Dat vind ik een flinke stap voorwaarts.”