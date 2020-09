In drie stappen wordt Grienselhof in Den Dungen een prachtige woonplek

Veldwach­ter flessen met ‘omgekeerde’ klompen om zo drank en sigaretten te smokkelen

2 september SCHIJNDEL - Een eeuw geleden was het een zeer bruisende tak van nijverheid: klompenmakers had je zowat in elke straat in Schijndel, Liempde, Sint-Oedenrode en Best. Nu zijn er nog maar een paar. Hoeveel toekomst heeft de klomp nog? Dat en meer beschrijft Wim van Uden in het splinternieuwe, historische boek ‘Op klompen naar school.’