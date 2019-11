In Haaren is zelfs het paard van Sinterklaas zwart

HAAREN - De commotie rondom zwarte piet en roetveegpiet, het is niet van toepassing op Haaren waar op deze zondagmiddag traditiegetrouw zwart de kleur is van Piet. ,,Bij ons kruipen ze nog gewoon door de schoorsteen.”

Aanvankelijk is het opvallend rustig op het Mgr.Bekkersplein, waar een handjevol kinderen in gezelschap van hun ouders met kloppend hart wacht op de komst van de goedheiligman. De rode loper die naar een deftige zetel leidt, is al uitgerold.

Heisa elders

Er wordt ondertussen gespeculeerd dat de intocht dit jaar mogelijk een stuk rustiger verloopt dan gebruikelijk vanwege de heisa elders. ,,Ik heb net gehoord wat er in Den Bosch gaande is. Wat een onzin allemaal. Die demonstranten moeten op een ander moment hun mening over wel of geen zwarte piet kenbaar maken, niet nu. De kinderen mogen daar nooit de dupe van worden, zo simpel is dat!”, ventileert Els van Gennip die samen met haar twee zoontjes Ilja(6) en Jens(9) op het plein bivakkeert.

,,Ik hoop dat ik van Sinterklaas een crossmotor van technisch LEGO krijg, dan ben écht blij”, flapt de oudste van de twee er nog gauw even uit.

Sociale controle

,,Hier in Haaren zal vanmiddag geen demonstrant te bekennen zijn, anders hadden we dat al lang gehoord. Komt voor een belangrijk deel door de sociale controle in het dorp, waardoor de kans op verrassingen héél klein is”, weet Roy van Erp, sinds ruim een jaar vader van een prachtige dochter.

Maar dan opeens verschijnt in de verte een niet onaanzienlijke stoet. Onder de lokale bevolking is dus toch weer sprake van een grote belangstelling voor het jaarlijkse kinderfeest. Een twintigtal pieten is van de partij, hun gezichten zijn zonder uitzondering zwart.

Antieke koets

Basisscholieren van De Klim-op en De Hasselbraam lopen trots mee met spandoeken; daarop geen uitingen van protest, wél een soort eerbetoon aan de sint. Leden van de plaatselijke Plekbent en rijvereniging Het Edele Ros laten het evenmin afweten.

En dan, helemaal achterin, duikt Sint op. Hij zit op de antieke koets van Jan Scheffers, voortgetrokken door de zevenjarige Walter. De edele viervoeter is niet de schimmel die je bij deze gelegenheid zou verwachten maar een potige zwarte Fries. ,,Het zij zo. Hetzelfde paard is hier ook de afgelopen jaren de Sint van dienst geweest. En geloof me, er heeft nog nooit een kind een opmerking gemaakt over de kleur van het dier. Het enige dat telt is de gezelligheid van het sinterklaasfeest dat overigens ditmaal kunst als centrale thema heeft”, verduidelijkt Jan van de Sande, voorzitter van het organisatiecomité.

Oplossing

Kort na aankomst op het inmiddels volgestroomde plein voert het pietenkorps een toneelstukje op. Dat gebeurt in het bijzijn van waarnemend burgemeester Yves de Boer en liefst tweehonderd kinderen. O, o, o, de Penariepiet heeft weer eens paniek gezaaid door per ongeluk de staf van Sint te breken.

Later in gemeenschapshuis Den Domp, waar een spelletjesmiddag plaatsvindt, wordt samen met de kinderen met succes gewerkt aan de oplossing van het probleem. ,,Elk jaar leveren wij in Haaren zowel de pieten als de sint. Voor ons maakt het niet uit wat de kleur is van de Pieten, zolang het maar gezellig is”, aldus Twan van Schijndel van de Oisterwijkse theatergroep Trappaf.