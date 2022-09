In Huize Haanwijk heeft Mieke Lens de sfeer behouden: bijzonder restaurant op bijzondere plek

HUIS & HAARDSINT-MICHIELSGESTEL - Een prachtig landhuis met drie fraaie kamers waar je in stijl kunt dineren. Mieke Lens houdt de historie levend in Landhuis Haanwijk in Sint-Michielsgestel.